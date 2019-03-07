РИАМО - 7 мар. Басманный суд столицы 8 марта изберет меру пресечения задержанным по делу о заказном убийстве в подмосковном Красногорске подполковника юстиции Евгении Шишкиной, говорится в сообщении пресс-службы Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры».

Тело старшего следователя по особо опасным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ Евгении Шишкиной с двумя огнестрельными ранениями обнаружил утром 10 октября 2018 года ее муж в поселке Архангельское в Красногорске. Покушение произошло недалеко от многоэтажного дома №31, где она проживала. Пуля попала женщине в шею, подполковник скончалась на месте. Она вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями, мошенничеством и оборотом наркотиков.

«В Басманном суде Москвы будет избрана мера пресечения задержанным по делу об убийстве Евгении Шишкиной. Интересы семьи убитой представляют адвокаты МКА «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов и Елена Сыропятова», – говорится в сообщении.

Предполагаемого убийцу задержали в Санкт-Петербурге в четверг.

«По предварительной информации, предполагаемый киллер – наркозависимый. Он взялся за убийство ради денег. Следствие считает, что убийство Шишкиной может быть связано с расследуемым ею уголовным делом о банде кибермошенников, похищавших деньги на аферах с авиа и железнодорожными билетами», – уточняется в материале.

В ноябре 2018 года в Грузии был задержан российский хакер Ярослав Сумбаев. Он считается основным подозреваемым в деле об убийстве Евгении Шишкиной. Именно он основал группировку, специализировавшуюся на взломах почты компаний-агентов по продаже билетов.