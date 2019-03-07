РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. В четверг на улице Пионерская в Подольске столкнулись два автобуса из-за образовавшегося на остановке гололеда, в результате ДТП никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы ГУП МО «Мострансавто».

Инцидент произошел в Подольске в четверг на одной из автобусных остановок по улице Пионерская.

«Автобус «ЛиАЗ», выполняя работу по маршруту №3 «станция Подольск – Шепчинки – станция Подольск», совершил остановку для посадки-высадки пассажиров на остановке. Заднее колесо автобуса съехало с обледеневшего участка остановки, в результате чего он задел левой стороной зеркало заднего вида автобуса Volgabus, проезжающего в тот момент мимо. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. Механических повреждений у автобусов нет», – сказала сотрудница.

Она отметила, что движение транспортных средств по улице Пионерская восстановлено.