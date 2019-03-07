РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Морякам-подводникам показали эксклюзивный ролик фильма о подвиге Подольских курсантов «Ильинский рубеж» в Обнинске, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

В Обнинском учебном центре военно-морского флота имени Осипенко 6 марта принимали делегацию студии «Военфильм» во главе с гендиректором, генпродюсером Игорем Угольниковым и делегацию представителей ассоциации содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект». Для них провели экскурсию по учебному центру, рассказали об истории атомного подводного флота и многое другое.

«В свою очередь Угольников посвятил подводников в детали создания фильмов «Брестская крепость» и «Ильинский рубеж». Он поведал, какая огромная работа была проведена при подготовке к сложнейшим съемкам фильма «Ильинский рубеж» и в деталях рассказал о подвиге Подольских курсантов», – говорится в сообщении.

Встреча прошла с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов, а показанный в заключении встречи эксклюзивный ролик фильма «Ильинский рубеж» сорвал шквал аплодисментов.

Моряки одними из первых откликнулись на призыв и стали помогать в создании фильма. Помимо материальной помощи, экипажи подводных лодок, приезжающие в центр на обучение в свои выходные и по собственной инициативе, работали волонтерами на возведении масштабных декораций на кинокомплексе «Военфильм» в Медыни, чем в значительной степени помогли съемочной группе уложиться в кинопроизводственный график.