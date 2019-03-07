РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мар. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров провел личный прием жителей, жителей больше всего волновали жилищные вопросы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие профильные заместители и руководители структурных подразделений администрации Балашихи.

«Жителей больше всего волновали жилищные вопросы, оказание социальной помощи, содержания придомовых территорий. Вместе с заместителями и руководителями отделов постарались найти решение для каждой проблемы. Всего на личный прием записалось шесть человек», – сказал Юров.

Он добавил, что проведение таких приемов позволяет решать первоочередные проблемы граждан.

Глава Балашихи проводит личные приемы жителей города ежемесячно.