РИАМО - 7 мар. Госдума приняла законопроект, уравнивающий возможности для учащихся вузов в получении отсрочек от армии, раньше отсрочку учащиеся высших учебных заведений могли получить только один раз, сообщает Газета.ru.

«Законопроект предоставляет гражданам равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста. Вводимая норма крайне необходима и долгожданная для многих молодых людей», – сказал глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

Так, раньше отсрочку учащиеся высших учебных заведений могли получить только один раз.

Сейчас разрешено получать отсрочку от призыва в армию для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету. Кроме того, теперь студенты подготовительных отделений также могут получить отсрочку от армии.