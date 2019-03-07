РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» модернизировал многоканальный телефон для связи с жителями подмосковного Подольска и своего кластера, теперь на вопросы жителей в каждом муниципалитете отвечают 10 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник регоператора.

«Уточнить любую информацию по вопросу обращения с отходами теперь можно без посещения офиса ООО «МСК-НТ». Для улучшения качества работы и повышения скорости взаимодействия с клиентами региональный оператор в Чеховском кластере модернизировал многоканальный телефон горячей линии: 8(800)234-36-70. Теперь на любой вопрос в сфере оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными услугами отвечают 10 человек в каждом городском округе», – говорится в сообщении.

Диспетчеры горячей линии ООО «МСК–НТ» выслушают вопросы, замечания, предложения и переключат звонок на нужного специалиста. Каждый может получить информацию по тарифам и нормативам накопления для разных категорий мусорообразователей, связаться с секретарем, юридическим, претензионным, абонентским и договорным отделами для решения вопросов.

Для удобства жителей усовершенствован график работы абонентского отдела, который отвечает за работы по договорам, проведение перерасчетов и рассмотрение жалоб. Посетителей ждут в офисах Подольска, Чехова, Серпухова в рабочие дни с 8:00 до 20:00, а в субботу до 14:00.

Для удобства жителей в Подольске теперь работают два офиса компании «МСК-НТ». На проспекте Ленина в доме №97 расположен договорной отдел, где можно заключить договор на вывоз мусора, к примеру, собственникам индивидуальных жилых строений. А в кабинеты №№316 и 317, расположенные в доме №59 на улице Комсомольская, можно обратиться с вопросами о начислении платы на вывоз ТКО.