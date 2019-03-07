РИАМО - 7 мар. За шесть с половиной лет объем строительства нежилой недвижимости в ТиНАО увеличился в полтора раза, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«На момент присоединения новых территорий к Москве (1 июля 2012 года – ред.) здесь было 6,85 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. За шесть с половиной лет в ТиНАО было введено в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров нежилья, что, как мы видим, увеличило его объем в полтора раза», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он уточнил, что главными направлениями в строительстве нежилой и коммерческой недвижимости является социальная сфера и объекты для создания в ТиНАО новых рабочих мест.

«Свыше 60 соцобъектов за шесть лет, плюс масштабные проекты офисных, многофункциональных, производственных и логистических комплексов позволили нам создать свыше 100 тысяч рабочих мест», – дополнил Жидкин.

В текущем году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию порядка 0,5 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости.

«Для строительного комплекса Москвы, по поручению мэра столицы Сергея Собянина, создание новых рабочих мест в ТиНАО является одним из приоритетов. По нашим оценкам, из 100 тысяч вновь созданных рабочих мест уже 70–75% занято, что позволяет более половине работающего населения ТиНАО не выезжать в «старую» Москву, а работать недалеко от дома», – заключил Жидкин.