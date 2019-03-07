РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 мар. Субботники в парках подмосковного Королева начнутся с 20 апреля, сам парковый сезон планируют открыть 1 мая, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В рамках работы проектного офиса по модернизации Центрального городского парка и парка Костино подготовку к новому парковому сезону начали еще в декабре 2018 года.

«По поручению Главы города Александра Ходырева, продолжаем работу по проектным офисам. Один из них – по модернизации Центрального городского парка и парка Костино. Подготовку к новому парковому сезону мы начали еще в декабре прошлого года. Сейчас работа идет полным ходом. Обсудили проведение в парках субботников – первый пройдет 20 апреля, и открытие паркового сезона – его мы планируем на 1 мая», – написал Копцик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в Центральном парке в текущем году появятся городок сказок, автодром и первый в городе искусственный каток. А в парке Костино установят новый детский игровой комплекс и песочный городок, продолжат обновление дорожно-тропиночной сети и системы освещения.