РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 мар. Пожар произошел в частном доме в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС по Московской области.

«Седьмого марта в 15:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Нахабино», – говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению привлекли 10 пожарных и 3 единицы техники.

«Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.