РИАМО - 7 мар. В столице задержали мужчину, который ранил ножом контролера в вагоне поезда между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии метро, передает РЕН ТВ.

Мужчину, прошедшего турникеты, остановили два сотрудника ГКУ «Организатор перевозок» для проверки проездного документа около 12:40 22 февраля в вестибюле станции метро «Текстильщики». В ответ пассажир оттолкнул одного из них и побежал к поезду. Контролеры последовали за нарушителем и зашли в вагон, где во время движения поезда безбилетник ранил одного из них предметом, похожим на нож. На станции «Кузьминки» злоумышленник выбежал из вагона и скрылся.

«Задержанным оказался 26-летний приезжий из Петропавловска-Камчатского. Против него возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.