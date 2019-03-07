РИАМО - 7 мар. Преображенский суд Москвы прекратил дело в отношении болельщиков столичного футбольного клуба «Локомотив», которых обвиняли в публичных призывах к экстремизму во время матча Лиги Европы в 2015 году, где московская команда играла с албанским ФК «Скендербеу», сообщила РИАМО в четверг пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Уголовное дело было возбуждено после матча между «Локомотивом» и албанской командой «Скендербеу» в 2015 году, во время которого российские болельщики скандировали кричалки экстремистского содержания в адрес албанцев.

«Суд прекратил уголовное дело в отношении болельщиков футбольного клуба «Локомотив» в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ», – сказала Савельева.