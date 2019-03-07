РИАМО – 7 мар. Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню, в культурных центрах и библиотеках департамента культуры Москвы продлится больше месяца, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства столицы.

Всего с 7 марта по 9 апреля запланировано более 230 мероприятий. Вход на большинство из них бесплатный, в некоторых случаях потребуется регистрация.

«В культурных центрах и библиотеках Москвы пройдет более 230 специальных праздничных событий. Посетителей ждут концерты, спектакли, литературные чтения, выставки и лекции. Причем программа ориентирована не только на женскую аудиторию, интересно будет и мужчинам», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.