РИАМО - 7 мар. С 16 по 18 марта в столице пройдет фестиваль «Крымская весна», на 13 площадках в центре и округах гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В торговых шале городских фестивальных площадок можно будет выбрать самые вкусные продукты с Крымского полуострова – к примеру, будет представлен широкий выбор рыбы и морепродуктов, знаменитый крымский чай, мед и разнообразные сладости. А рестораны-участники приготовят для гостей фестиваля жареную барабульку и ставриду, плов из баранины, крымские чебуреки янтык, сарму (крымскотатарский вариант голубцов, для приготовления которых используют виноградные листья или листья инжира) и другие традиционные крымские блюда», – говорится в сообщении.

На Тверской площади в дни «Крымской весны» раскинется знаменитая «Ялтинская набережная»: здесь гостей ждут блюзовые джемы модных музыкальных групп и непременные для курортной Ялты танцы. В местном павильоне-гостиной можно будет отдохнуть в «Ялтинском санатории» и даже пройти сеанс ароматерапии: профессионалы расскажут о целебных свойствах крымских эфирных масел и предложат посетителям насладиться их ароматом. Здесь же пройдут мастер-классы по флористике.

Познакомиться с историей народов Крыма можно будет на Манежной площади. Иммерсивный спектакль «Крымское путешествие» в постановке режиссера Сергея Котюха расскажет о том, как в XIX веке крымский полуостров посетил русский историк-этнограф Василий Кодараки. Гостей фестиваля пригласят поучаствовать в этом спектакле, увидеть представителей разных народов, некогда населявших Крым и населяющих его сейчас, и познакомиться с богатством культуры Крымской земли.

На этой же площадке с утра до вечера будет идти интерактивная развлекательная программа. В компании артистов гости фестиваля «посетят» шесть городов – Перекоп, Алушту, Судак, Феодосию, Бахчисарай и Симферополь – и везде поиграют в традиционные народные игры: кубарь, шапки, удочки, лапту и горелки.

На Манежной площади также будут проходить мастер-классы для детей. В местной «Творческой гостиной» все желающие смогут смастерить карту Крыма, макет Крымского моста, панно в виде Евпаторийского маяка и другие оригинальные поделки. В «Кулинарной гостиной» освоят секреты приготовления даров моря и научатся готовить необычные десерты («крымский каштан», рогалики с начинкой из яблок и миндаля, сахарные палочки с цветочным сиропом).

Сразу три творческих студии откроются для юных гостей праздника на площади Революции. В кулинарной школе «Вкус Крыма» дети будут варить уху из черноморской рыбы, печь знаменитые крымские пироги кубете, готовить салаты и соте из крымских овощей. В школе «Два капитана» научатся завязывать морские узлы, рисовать пейзажи и выращивать крымские первоцветы – крокусы, а заодно послушают рассказы преподавателей о главных достопримечательностях Крыма. В местной гончарной мастерской под названием «Домик у моря» дети создадут глиняные поделки, сувениры из перламутра, смастерят деревянные кораблики и освоят различные техники росписи.

Эти занятия рассчитаны на ребят от шести лет и старше и будут идти все три фестивальных дня – с 12:00 до 18:45 или с 15:00 до 18:45 в зависимости от программы.

Поучаствовать в творческих и кулинарных занятиях можно будет и на окружных площадках «Крымской весны» – на улицах Профсоюзной, Городецкой и Митинской, на площади Славы, на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского. К примеру, посетителям предложат нарисовать пейзажи Крыма, создать разнообразные поделки, приготовить и попробовать «крымские сырники» с крафтовым джемом из ежевики и вишни.