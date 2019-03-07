РИАМО – 7 мар. «Мострансавто» готово к возможному увеличению пассажиропотока в праздничные дни в связи с массовыми мероприятиями в честь Международного женского дня и масленичных гуляний, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ежедневно 8, 9 и 10 марта на линиях будут работать более 4 тысяч автобусов.

«Техническая служба усилила контроль за транспортными средствами, выпускаемыми на линию. Специалисты проверяют системы, которые влияют на безопасность перевозок и комфорт пассажиров», – отмечается в сообщении.

С водителями проводятся дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил перевозки и управления транспортными средствами. Диспетчерский состав переведен в режим повышенной готовности.

«Главные торжества в честь проводов зимы развернутся в деревне Захарово в Одинцовском городском округе. Жители и гости Одинцова смогут доехать до места проведения мероприятия на автобусах «Мострансавто», следующих по маршрутам №22 «Ершово – Звенигород – станция «Голицыно» и №50 «Звенигород (квартал имени Маяковского) – станция «Одинцово»», – уточняется в материале.

Праздничные мероприятия пройдут в праздничные дни в парках, усадьбах и государственных музеях по всей Московской области.