РИАМО - 7 мар. Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин накануне Международного женского дня поздравил жительниц Мытищ и Лобни и пожелал им счастья, здоровья и любви, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Пусть весна принесет в вашу жизнь добрые перемены, наполнит новой жизненной энергией и подарит множество творческих идей. Желаю вам здоровья, счастья и любви! Оставайтесь всегда такими же прекрасными и неотразимыми», - сказал Чаплин.

Он отметил, что 8 Марта является замечательным поводом, чтобы еще раз поблагодарить женщин за их терпение, заботу и теплоту.