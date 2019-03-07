РИАМО - 7 мар. Московское областное УФАС России постановило включить сведения в отношении ООО «Гарант» в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку компания уклонилась от заключения госконтракта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сведения в отношении ООО «Гарант» представило МАОУ Пушкинского муниципального района «Гимназия №10 Пушкино». Согласно этим сведениям, гимназия в установленный законом срок направила в адрес фирмы проект контракта.

«В регламентированный срок ООО «Гарант» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем гимназии поступило уведомление об уклонении ООО от заключения контракта на оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Гарант» не представило доказательств, что имеет объективные причины для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Гарант» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – заключается в материале.