РИАМО – 7 мар. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил матерное стихотворение про расходы мужчин на подарки в Международный женский день, сообщает Газета.ru.

«В начале своего стихотворения Шнуров задался вопросом, куда уходят «бабки». По его словам, в канун 8 Марта они несутся к «женским половым органам» (музыкант употребил обсценную лексику)», - говорится в сообщении.

По словам музыканта, 8 Марта деньги от мужчин к женщинам «мигрируют мгновенно».

При этом Шнуров сыронизировал, что подарки на праздник просят сами женщины. А в качестве благодарности говорят лишь: «Целую, милый, будь».