РИАМО - 7 мар. Все службы комплекса городского хозяйства столицы с 7 марта переведены в усиленный режим работы в связи с праздниками, под особый контроль взяли состояние дорог, тротуаров, пешеходных зон, площадей, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

До 10 марта включительно в круглосуточном режиме будут дежурить около 12 тысяч работников коммунальных служб ежедневно.

«Поставлена задача – обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, безопасные и комфортные условия отдыха москвичей во время праздников, которые продлятся три дня», – сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что погодные условия в Москве с 8 по 10 марта будут непростыми.

«Ближайшей ночью в городе может выпасть до 2 сантиметров снега при морозах до минус 4 градусов, а днем 8 марта ожидается до 3–5 миллиметров осадков в виде дождя при температуре до плюс 5 градусов. И такие переходы температуры через ноль, осадки синоптики обещают нам все праздники», – подчеркнул Бирюков.

По его словам, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды коммунальные службы взяли под особый контроль состояние дорог, тротуаров, пешеходных зон, площадей. Дорожно-тропиночную сеть в парках дополнительно обработают мелкогравийной крошкой.

«Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в жилом фонде, на инженерных сетях в городе организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад предприятий комплекса городского хозяйства», – резюмировал Бирюков.