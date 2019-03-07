РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. Подольский хореографический ансамбль «Созвездие» дома культуры «Металлург» получил Гран-при на международном фестивале-конкурсе «Фактор Успеха» в Сочи, сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

В Сочи с 4 по 7 марта проходили сразу три хореографических конкурса: международный фестиваль-конкурс «Фактор Успеха», международный хореографический конкурс «Танцевальная Орбита» и международный закрытый хореографический конкурс «Золотая Ника». Городской округ Подольск представлял образцовый хореографический ансамбль «Созвездие» дома культуры «Металлург».

«По итогам выступлений ансамбль «Созвездие» стал лауреатом II степени в номинации «Народный танец. Возрастная группа: смешанная» конкурса «Танцевальная Орбита», лауреатом I степени в номинации «Народный танец. Возрастная группа: смешанная» конкурса «Золотая Ника», а также обладателем дипломов лауреата I степени и Гран-при в номинации «Народный танец. Возрастная группа: смешанная» фестиваля-конкурса «Фактор Успеха», - говорится в сообщении.

Помимо этого, руководителя коллектива наградили дипломом Гран-при «За высокий уровень педагогического мастерства» международного фестиваля-конкурса «Фактор Успеха».