РИАМО – 7 мар. В Московской области до конца года планируют отремонтировать около 2 тысяч километров дорог, а также более 1 миллиарда рублей намерены потратить на ремонт подъездов к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), сообщила в четверг первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«В 2019 году мы хотим отремонтировать не менее 2 тысяч километров дорог. Устройство тротуаров – не менее 200 километров. В этом году мы планируем израсходовать на ремонт дорог к СНТ не менее 1 миллиарда рублей»,– сказала Кротова на заседании в Московской областной думе.

Она отметила, что в регионе продолжится программа по ремонту дорог около медицинских учреждений и автовокзалов.