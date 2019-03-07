РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 мар. Инспекторы ДПС подмосковного Королева поздравили автоледи с наступающим Международным женским днем, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

Накануне 8 Марта инспекторы ДПС останавливали машины, которыми управляли женщины, и поздравляли автоледи с наступающим праздником.

«Инспекторы в ходе рейда «Цветочный патруль» вручали тюльпаны, поздравляли женщин и напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения», - сказала Фадеева.

Автоледи благодарили инспекторов за поздравления и обещали быть внимательным на дорогах.