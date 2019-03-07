РИАМО - 7 мар. В районе Замоскворечье в столице прошел первый этап общественных обсуждений проектов благоустройства Озерковско и Овчинниковской набережных, так, здесь планируют высадить около 170 деревьев и 1 тысячи кустарников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас эти набережные, хоть и расположены в самом центре Москвы, не пользуются популярностью у пешеходов из-за узких тротуаров и большой интенсивности движения транспорта. Кроме того, в районе не хватает озелененных территорий, парков и скверов. <…> Проекты также предусматривают высадку на территории набережных около 170 деревьев и 1 тысячи кустарников. Будут проведены работы по уходу за уже имеющимися деревьями», – говорится в сообщении.

Концепция комплексного благоустройства предлагает сделать на обеих набережных по одной полосе движения вместо существующих двух и оптимизировать до нормативной их ширину. Это позволит расширить тротуары и создать комфортную пешеходную зону, а также места отдыха. При этом число парковочных мест сократится лишь незначительно.

На обсуждении проектов благоустройства Озерковской и Овчинниковской набережных горожане попросили высадить максимально возможное количество деревьев и кустарников, организовать спуски к воде, а также создать инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, на набережных предполагается оборудовать детские и спортивные площадки, зоны воркаута, открыть кафе-киоски и установить вендинговые автоматы. Также в планах сделать современную систему освещения с энергосберегающими лампами.

На пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом планируется создание площади со сквером, а на участке Озерковской набережной между Руновским и Озерковским переулками – обустройство спортивной площадки.