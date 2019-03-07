РИАМО – 7 мар. В Московской области планируют в течение пяти лет ввести в эксплуатацию свыше 60 дорожных объектов, сообщила в четверг первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«По итогам 2019-2024 года запланировано 64 объекта построить и обеспечить проектирование на 37 объектах на общую сумму 178 миллиардов рублей», – заявила Кротова на заседании в Московской областной думе.

Она отметила, что в этом году введут в эксплуатацию 16 дорожных объектов и еще 36 объектов запроектируют на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей.

Кроме того, по словам Кротовой, в 2019 году планируют досрочно открыть развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, а также путепроводы в Балашихе и Реутове.