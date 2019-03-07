РИАМО – 7 мар. В Москве ушел из жизни создатель научной школы в области социальной гигиены и организации здравоохранения, академик Российской академии наук Олег Щепин, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения РФ.

«Седьмого марта на 87-м году ушел из жизни научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко» академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, создатель научной школы в области социальной гигиены и организации здравоохранения Олег Прокопьевич Щепин», – говорится в сообщении.

Сотрудники министерства выражают глубокие соболезнования семье и близким академика.