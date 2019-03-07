РИАМО - 7 мар. Мировой суд рассмотрит дело в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения из Рузского городского округа, который содержал участок ненадлежащим образом и не устранил выявленные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания в отношении ООО «Омега Сервис», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 22,5 гектара, расположенного в Рузском городском округе.

«В результате проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Собственником не проведены мероприятия по восстановлению нарушенного техногенным воздействием естественного рельефа местности. Не разработана и не представлена информация (паспорт плодородия, проект рекультивации) по устранению нарушений земельного законодательства, выявленных при проведении проверки, которая предусмотрена законом», – отмечается в сообщении.

Управлением в отношении ООО «Омега Сервис» составлен протокол об административном правонарушении. Материалы административного дела направлены в мировой суд для принятия решения.