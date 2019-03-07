РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 мар. Здание центра лечения и профилактики онкологических заболеваний Королевской городской больницы признано объектом культурного наследия регионального значения, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель больницы.

В Королеве работает центр лечения и профилактики онкологических заболеваний, в который вошли дневной и круглосуточный стационар, онкодиспансер и хоспис. Одно из зданий находится на улице Первомайской, дом №19.

«Главное управление архитектурного наследия Московской области признало здание центра лечения и профилактики онкологических заболеваний Королевской городской больницы объектом культурного наследия регионального значения», - сказал собеседник агентства.

По архивным данным, больница в поселке Болшево существовала уже в 1880 году. Она была открыта при Болшевской бумагокрасильной фабрике бельгийским фабрикантом, владельцем фабрики Францем Рабенеком и обслуживала рабочих мануфактуры.

Двухэтажное кирпичное здание возведено в 1915 году, здесь располагался госпиталь, амбулатория и жилье для медицинского персонала.