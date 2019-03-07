РИАМО - 7 мар. Судебные приставы Подмосковья в день приема граждан поздравили женщин с Международным женским днем, дамам вручили поздравительные открытки с детскими рисунками, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Московской области.

«В преддверии празднования Международного женского дня судебные приставы-исполнители структурных подразделений УФССП России по Московской области поздравили представительниц прекрасного пола. На прием к работникам службы судебных приставов пришли как должники, так и взыскатели. Женщинам были вручены поздравительные открытки с детскими рисунками», – отмечается в сообщении.

Представители закона в этот день не только дали компетентные разъяснения по различным правовым вопросам, но и нашли добрые слова пожеланий для каждой из женщин.