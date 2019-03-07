РИАМО - 7 мар. В преддверии праздников жителей Москвы призвали не запускать в небо светошары и китайские фонарики, поскольку такие шары после падения на землю или в воду могут выделять токсичные вещества, вредя окружающей среде, сообщает РИА Новости.

«Воздушные шарики и светошары со светодиодами и батарейкой внутри, а также небесные или китайские фонарики сейчас модно запускать в небо на различные праздники. Однако это не невинное развлечение, а реальная угроза для окружающей среды и животного мира», – рассказали в «Мосприроде».

Наибольшую опасность представляют находящиеся в светошарах батарейки, они являются отходом второго класса опасности.

«Запустив такой шар в небо, мы фактически выбросили в почву или водоем элементы, которые при разложении выделят опасные вещества: соли, кислоты, щелочи, тяжелые металлы, а они, в свою очередь, могут нанести вред жителям региона, загрязнить водные объекты и попасть в пищевую цепочку», – добавляется в сообщении.

Такие шары разлагаются годами, собрать их после запуска практически невозможно – они разлетаются на сотни километров. Их могут проглотить рыбы или млекопитающие, приняв за пищу. Проволочные каркасы китайских фонариков смертельно опасны для небольших животных - они могут разорвать внутренности или действовать как капкан.

«Поэтому использование таких шаров на мероприятиях можно расценивать как преднамеренное замусоривание территорий и акваторий, потенциальное загрязнение воздушной среды и оказание вреда представителям животного мира», – считают в «Мосприроде».