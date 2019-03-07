РИАМО - 7 мар. Точность движения поездов в столичной подземке одна из самых высоких в мире, график движения выполняется на 99,99%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ежедневно пассажиров Московского метро перевозят больше 12 тысяч поездов. Они точные, как часы: график движения выполняется на 99,99%. Такого нет нигде в мире! Чтобы работа метро была бесперебойной, ночью поезда и пути готовят 10 тысяч сотрудников», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году общая протяженность столичного метро увеличилась на 33 километра, открыто 17 новых станций, построено три депо. Такие объемы не вводились за всю историю московской подземки.

Всего же общая протяженность линий метро за последние восемь лет выросла на 45%. За это время было построено 136,6 километра линий, 73 станции (с учетом МЦК), а также введено девять депо.