РИАМО - 7 мар. После протеста экологов столичный Измайловский парк решил отказаться от запуска светошариков в небо на праздновании 8 Марта, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

Ранее экодвижение «РазДельный Сбор» выступило против фестиваля светошариков «Мечта близко», который планируется провести в Измайловском парке в праздничные выходные. Активисты предупредили, что в улетевших светошарах остаются батарейки, которые при разложении будут выделять соли, кислоты, щелочи и тяжелые металлы. Сами шарики окажутся лишним мусором и смертельным кормом для животных.

«По многочисленным просьбам меняется формат фестиваля светошариков «Мечта близко»! Запуск светошариков отменяется. Все шары на фестивале участники будут получать на специальной палочке-держателе. Шары будут надувать обычным насосом (без применения гелия), что исключает возможность запуска их в небо», - говорится в сообщении.

В аккаунте уточняется, что участники фестиваля смогут унести шарики в качестве сувенира, либо сразу сдать их на утилизацию - самостоятельно или с помощью организаторов.

Весенний фестиваль «Мечта близко», приуроченный к Международному женскому дню, пройдет в Измайловском парке 8 и 9 марта. Гостей ждут разнообразные активности и розыгрыши призов, ярмарка, зона фудкорта, песни о любви и танцевальные хиты в исполнении музыкальных групп. Вход свободный.