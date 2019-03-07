РИАМО - 7 мар. Столичных автомобилистов призвали внимательно парковаться в связи с празднованием Международного женского дня, в городе проходит множество мероприятий на центральных улицах и площадях, сообщается на сайте Московского паркинга.

«В праздничные дни на улицах города традиционно много пешеходов, в том числе детей. Просим водителей быть предельно осторожными во время движения и стоянки, оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах. Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения ДТП», – говорится в сообщении.

В эти выходные в Москве будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Концерты, мастер-классы, фестивали и другие события состоятся в парках и усадьбах, на центральных улицах и площадях.

Восьмого и 9 марта парковка на улицах столицы станет бесплатной. При этом парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.