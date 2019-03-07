РИАМО – 7 мар. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворный ответ депутату Волгоградской областной думы Гасану Набиеву, который назвал людей с пенсией в 8 тысяч рублей «тунеядцами и алкашами», сообщает Газета.ru.

«По словам рокера, он вступается за «алкашей и тунеядцев», потому что «родом» из них», – отмечается в сообщении.

Шнуров предположил, что выбранный народом депутат «не помнит жизни».

Певец также заметил, что работающие россияне не получают денег и «питаются отчаяньем».

«Кроме того, нельзя полагаться на пенсии «в десять тыщ», – подчеркивается в статье.