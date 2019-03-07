РИАМО - 7 мар. В центре столицы до 1 февраля 2020 года частично перекроют движение транспорта в Пожарском переулке в связи с продлением сроков работ на инженерных сетях, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: Пожарский переулок от дома 10/1 по Курсовому переулку до дома 5А по Пожарскому переулку. Период: с 7 марта 2019 года по 1 февраля 2020 года», – отмечается в сообщении.

Ограничения движения будут действовать по одной полосе.