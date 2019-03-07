РИАМО - 7 мар. В преддверии Международного женского дня в Солнечногорске состоялся торжественный вечер «Ода современной женщине...», на котором выступил певец Денис Майданов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

В рамках мероприятия состоялось чествование восьми женщин-представительниц из разных сфер: здравоохранения, образования, искусства, культуры, спорта и других. Перед началом праздничной программы жительниц с наступающим 8 марта поздравил глава муниципалитета Владимир Слепцов.

«В преддверии Международного женского дня поздравили наших дорогих женщин. Отличным подарком для прекрасных дам стало выступление популярного исполнителя Дениса Майданова, которое состоялось благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Еще раз хочу поздравить женщин округа с этим замечательным весенним праздником и пожелать крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия», – сказал Слепцов.

Артист исполнил несколько известных хитов из своих альбомов. В зале присутствовали женщины со всех городских и сельских поселений городского округа Солнечногорск, а также ближайших муниципалитетов.

Концерт популярного артиста состоялся в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». Она охватывает семь муниципалитетов области, в каждом из которых в преддверии Международного женского дня с поздравлениями выступят заслуженные и народные артисты России.