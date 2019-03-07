РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Аудиозаписи поздравлений с Международным женским днем прозвучат 8 марта в общественном транспорте городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Мы впервые адресуем нашим прекрасным женщинам аудиопоздравления с Международным женским днем в автобусах. Во время поездки пассажирки услышат в записи много приятных слов от меня и моих коллег», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что поздравления женщинам записали заранее. Помимо главы муниципалитета, в записи приняли участие председатель общественной палаты городского округа Люберцы Петр Ульянов и депутат горокруга Александр Мурашкин.

«Аудиозаписи прозвучат на пяти маршрутах общественного транспорта – №№373, 346, 463, 31 и 501. Всего задействуют порядка 70 транспортных средств автоколонны №1787», – заключил Ружицкий.