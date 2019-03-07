РИАМО - 7 мар. Заключение сделок с недвижимостью женщины чаще доверяют мужчинам, при этом вопросы мониторинга и анализа берут на себя, такую тенденцию отмечают организаторы столичных аукционов, через которые реализуются земельно-имущественные активы столицы, говорится в сообщении пресс- службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«Около 70% обращающихся к инвестиционным консультантам с вопросами о приобретении столичной недвижимости напрямую, без посредников – женщины. Они задают вопросы по лотовой документации, оценивают экономическую и инвестиционную привлекательность активов, записываются на осмотры помещений, выставленных на аукционы», – заявил руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

При этом в самих аукционах и процедурах подписания договоров женщины чаще делегируют полномочия мужчинам, с последними подписывают 70% всех сделок по земельно-имущественным торгам Москвы, добавил он.

Несмотря на то, что женщины реже заключают сделки с городом, есть направления торгов, где они не уступают мужчинам в решимости конкурировать за лот, обратил внимание руководитель департамента.

«Каждая вторая сделка на аукционах за квартиры от ГУП «Моссоцгарантия» заключается с женщинами, это же касается торгов по аренде земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Активно предпринимательницы участвуют в аукционах за право торговли в парковых киосках, торгуются за аренду коммерческих помещений – каждую четвертую сделку город заключает именно с женщинами. Если говорить про сферы бизнеса, то образовательные учреждения для детей на городских площадях в большинстве своем также открывают женщины», – пояснил Дегтев.

Всего с начала 2019 года на городских аукционах состоялись около 440 торговых сессий. Всего на участие в торгах были допущены более 1,7 тысячи заявок.