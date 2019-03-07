РИАМО - 7 мар. Руководитель подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов в ходе заседания Мособлдумы в четверг предложил ужесточить ответственность за грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе, за пьяную езду, выезд на встречку и превышение скорости.

«В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» предлагается внести изменения в федеральное законодательство в части усиления ответственности водителей за ряд грубых нарушений правил дорожного движения: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения, превышение разрешенной скорости движения, нарушение правил перевоза детей», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что также необходимо вовлекать подрастающее поколение Московской области в профилактическую работу по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Необходимо организовать профилактическую работу среди населения области, в том числе, путем проведения социальных кампаний; освещение тематики безопасности дорог на региональных телевизионных и радиоканалах и в социальных сетях», - добавил Кузнецов.

На сайте Мособлдумы отмечается, что председатель регионального парламента Игорь Брынцалов поручил профильному комитету проработать предложения, озвученные Кузнецовым.

«Я поручил профильному комитету совместно с управлением (ГИБДД по Московской области – ред.) проработать это юридически и подготовить соответствующие инициативы. Каких именно статей ПДД ужесточение может коснуться и как именно ответственность может быть усилена, пока говорить рано, но в ближайшее время мы организуем встречу с коллегами, чтобы обсудить все детали», – сказал Брынцалов.