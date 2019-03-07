РИАМО - 7 мар. В центре столицы в Тверском районе к сотрудникам полиции обратился пожилой мужчина, пояснив, что две неизвестные женщины, представившись сотрудницами Пенсионного фонда, под предлогом замены денежных знаков на новые украли у него деньги и документы на квартиру, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о мошенничестве поступило 6 марта по адресу: улица Чаянова, дом 15, корпус 5. К полицейским обратился гражданин 1938 года рождения с заявлением о том, что около 17:30 на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей Пенсионного фонда, сообщила, что через некоторое время к нему придут сотрудники и проконсультируют его по некоторым вопросам.

«Примерно в 18:00 в квартиру пришли две неизвестные женщины, представились также сотрудницами Пенсионного фонда РФ, и под предлогом замены денежных знаков на новые, завладели принадлежащими гражданину денежными средствами: 1 тысячей долларов США, 9,5 тысячами евро, 270 тысячами рублей, документами на квартиру», – сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку, заключил представитель пресс-службы.