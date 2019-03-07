РИАМО – 7 мар. Днем в четверг загруженность дорог Москвы достигла 10 баллов по оценке сервиса «Яндекс.Пробки», это означает, что сейчас быстрее передвигаться по городу пешком.

Гигантские заторы образовались на дорогах в центре столицы. Скорость движения в Таганском районе составляет 2 километра в час. В районе Замоскворечье ситуация ничуть не лучше – 3 километра в час.

Чуть быстрее автомобилисты двигаются на юге-востоке столицы – скорость движения в районе Лефортово составляет примерно 10 километров в час.

Заторы есть на Ленинградском, Можайском, Варшавском, Бесединском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ленинградском, Рязанском проспектах, улицах Профсоюзной, Бакинской, проспекте Вернадского.

В четверг из-за сокращенного рабочего дня сместился вечерний час пик, поэтому лучше передвигаться по городу на общественном транспорте.

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