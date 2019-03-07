РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В центре подмосковного Подольска в четверг днем образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 15:10 в центре Подольска образовалась почти трехкилометровая пробка. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения – 20 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Кирова, Пионерская, Клемента Готвальда, Стекольникова и других. Помимо этого, движение затруднено и на автодороге А-107.