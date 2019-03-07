РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В подмосковном Подольске задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в краже аккумуляторных батарей с грузовых машин на общую сумму более 50 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступили заявления от местных жителей о том, что неизвестный украл с грузовых автомобилей, припаркованных на улицах Плещеевская и 8 Марта, аккумуляторные батареи стоимостью более 50 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 33-летний местный житель. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.