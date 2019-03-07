РИАМО - 7 мар. На портале «МОЭК-Онлайн» запустили в работу интерактивный онлайн-чат, который стал еще одним каналом общения с клиентами в дополнение к имеющимся формам обратной связи, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

«Посетители сайта могут обратиться в онлайн-чат и в оперативном режиме получить ответ на вопрос. При этом оператор контакт-центра ПАО «МОЭК» имеет возможность предоставить более полную информацию, чем при запросе по телефону, и в удобном письменном виде. Если посетитель сайта укажет контакты в начале диалога, то даже в случае обрыва связи ему будет направлен ответ на обращение по электронной почте», – говорится в сообщении.

За месяц работы онлайн-консультанта поступило 204 обращения, среднее время закрытия диалога и решения вопроса составляет 1-2 минуты.

Наиболее популярные темы запросов – «Правила расчетов», «Переход на прямые договоры», «Передача показаний приборов учета», «Отсутствие отопления и горячего водоснабжения» и «График отключения горячей воды».

«Внедрение онлайн-консультанта – один из элементов работы по развитию клиентоориентированности нашей компании. Теперь потребителю не обязательно звонить на горячую линию. Если вопрос требует получения дополнительной информации, специалист уточнит ее в профильной службе и в течение короткого времени направит ответ в чате – ответ предоставляется оперативно, по сложным вопросам максимум в течение 5 минут», – отметила начальник отдела по работе с интерактивными обращениями объединенного контакт-центра ПАО «МОЭК» Ольга Лебедева.

Она добавила, что со временем планируется расширить работу интерактивного чата и на основной сайт ПАО «МОЭК».