РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мар. Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поздравил жительниц Балашихи с наступающим Международным женским днем, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Поздравляю всех дам с этим прекрасным днем! Оставайтесь всегда красивыми и здоровыми! С праздником!» – сказал Хартли.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска. Основан в 1950 году. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» команда заключила договор аренды.