РИАМО - 7 мар. Число клиентов каршеринга, воспользовавшихся парковкой в аэропорту «Домодедово», по итогам 2018 года составило более 71 тысяч и за год выросло вдвое, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«С января по май в аэропорту парковались в среднем 3,4 тысячи арендованных машин в месяц. В сезон летних отпусков их число значительно возросло, достигнув пика в августе и сентябре – по 9,4 тысяч. В последний квартал года клиенты каршеринга пользовались парковкой «Домодедове» в среднем по 7,1 тысяч раз в месяц», – отмечается в сообщении.

Аэропорт начал полноценно сотрудничать с компаниями, предоставляющими услуги каршеринга, с 2016 года. Одними из первых бесплатно парковаться на территории воздушной гавани стали клиенты компаний «Делимобиль», Anytime и BelkaCar. В ноябре 2018 года к ним присоединились пользователи МатрешCar, в декабре – «Яндекс Драйв».

Арендованный автомобиль можно оставить на парковке P4 вблизи пассажирского терминала. В «Домодедове» действуют наиболее удобные правила въезда и выезда для клиентов каршеринга.

Водителям не нужно получать и предъявлять парковочный талон: камеры считывают регистрационный номер автомобиля при въезде на парковку и автоматически пропускают его, поскольку номера машин партнеров занесены в базу данных.

При выезде регистрационный номер автомобиля фиксируется, и шлагбаум открывается автоматически. Любые технические заминки дистанционно решаются оператором парковки. Связаться с ним можно по громкоговорителю на стойке, установленной перед шлагбаумом.