РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил букеты цветов жительницам городского округа в рамках акции партии «Единая Россия», приуроченной к Международному женскому дню, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг возле скульптуры «Ребята с нашего двора» на Смирновской улице Люберецкое отделение партии «Единая Россия» совместно с секретарем партии Ружицким провели акцию, в ходе которой глава муниципалитета поздравлял проходящих мимо женщин и девушек с наступающим Международным женским днем.

«Дорогие женщины! Я искренне поздравляю вас, вы самые замечательные. Хочу вручить вам букеты мимоз – настоящего символа весны», – сказал Ружицкий.