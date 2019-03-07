РИАМО - 7 мар. В столице за вымогательства вынесли обвинительный приговор четырем участникам преступной группы, в числе которых военнослужащий и несовершеннолетняя девушка, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ.

Установлено, что в декабре 2017 года и январе 2018-го находившийся в отпуске рядовой Рязанского десантного училища Виталий Леснов угрозами заставил знакомую переписываться с мужчинами на сайтах знакомств. В дальнейшем, скрывая факт несовершеннолетия, девушка назначала им встречу в отдаленных районах Москвы для вступления в интимные отношения. Когда мужчины приезжали на встречу, трое преступников, применяя насилие и угрожая рассказать о связи с несовершеннолетней, вымогали у них деньги.

«Доказательства, собранные 517-м военным следственным отделом СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова рядовому Виталию Леснову, гражданам Александру Цупе и Владимиру Шилову, а также несовершеннолетней девушке», – отмечается в сообщении.

Леснов, Цупа и девушка признаны виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Леснов также признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, с угрозой применения насилия, а Шилов – в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Леснову – 5 лет, Цупе – 1,5 года, Шилову – 1 год 3 месяца, несовершеннолетней – 1,5 года условно. Леснову, Цупе и Шилову с отбыванием в исправительной колонии общего режима.