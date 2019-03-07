РИАМО - 7 мар. Депутаты Московской областной думы в третьем чтении приняли закон об объединении поселений Сергиево-Посадского муниципального района в городской округ, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Сегодня принято единогласное решение о создании городского округа на территории Сергиево-Посадского муниципального района. Это объединение сделано прежде всего для того, чтобы мы стали сильнее», – сказала журналистам председатель совета депутатов Сергиево-Посадского района Рита Тихомирова.

Она добавила, что Сергиево-Посадский городской округ с новым объединенным бюджетом начнет работать с 1 января 2020 года.

В округ вошли территории городских поселений Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское. Все поселения утратили статус муниципальных образований.

«Сейчас принятый бюджет в поселениях на 2019 год будет исполнен. До сентября решения будут приниматься советами депутатов поселения», – добавила Тихомирова.

В свою очередь член комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Двойных подчеркнул, что административная реформа по формированию муниципалитетов в городские округа в Московской области началась в середине 2000-х годов. Химки, Балашиха и Домодедово – это первые территории, которые преобразовали в городские округа. В настоящее время данные округа находятся в лидерах в Московской области по социально-экономическому развитию.

«В 2018 году на пяти территориях были сформированы городские округа. Можно говорить о том, что у нашего региона уже большой опыт в проведении этой реформы. Особенности каждой территории на сегодняшний день в ходе этой реформы удалось учитывать», – заключил Двойных.