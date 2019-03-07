РИАМО – 7 мар. Концерт с участием Никиты Высоцкого и исполнителей проекта «Песни нашего века» к предстоящему Международному женскому дню прошел в Зимнем театре Орехово-Зуева, сообщает корреспондент Орехово-Зуевского информагентства Марина Красуленкова.

Концерт состоялся 6 марта в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье» при поддержке министерства культуры Московской области.

«В основе проекта «Дорогой Высоцкого» – стремление соединить время через поэтическую параллель. Фестивалю более двух лет. У жителей Подмосковья проект получил живой отклик, он стал востребованным, люди просят продолжения. В Орехово-Зуево с концертом Высоцкий (Владимир – ред.) не приезжал, но проект задумывался не как географический. Высоцкий в сердцах многих людей. Сейчас важно познакомить с его творчеством молодежь, чтобы о нем знали наши дети и внуки – в этом задача фестиваля», – сказал Никита Высоцкий.

В Орехово-Зуеве Никита Владимирович выступил с Лидией Чебоксаровой, Константином Тарасовым и Дмитрием Богдановым. На сцене Зимнего прозвучали стихи и песни Владимира Высоцкого. В канву вечера были органично вплетены короткие рассказы Высоцкого-младшего об этом удивительно талантливом, энергичном, разностороннем, незаурядном человеке.

Песни Высоцкого, прозвучавшие в фильмах «Вертикаль», «Опасные гастроли», «Война под крышей», исполнили и на концерте в Орехово-Зуеве. Зрители кричали «браво!» после исполнения таких известных композиций, как «Он не вернулся из боя», «Идет охота на волков», «Песня о друге», «Утренняя гимнастика», «Кони привередливые», «Песенка о переселении душ». А прочтение стихов Никитой Высоцким сопровождалось бурей эмоций и аплодисментами.

Завершился концерт в Зимнем на позитивной ноте: участники проекта поздравили жительниц Орехово-Зуева с приближающимся Международным женским днем и пожелали им всего самого лучшего и светлого в жизни.