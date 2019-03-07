РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 мар. В четверг в экопарке «Губайловский» в Красногорске отметили Масленицу рыцарским турниром, показательные бои провели профессиональные спортсмены, сообщил директор учреждение парки Красногорска Эмиль Амирханян.

«У нас продолжается масленичная неделя. Традиционно в этот праздник проходили различные уличные бои. Мы решили сделать это оригинально, в формате рыцарского турнира. На площадке сегодня чемпионы мира, чемпионы России по этому виду спорта», – сказал Амирханян.

Он отметил, что в текущем году масленичные гуляния охватили все пять красногорских парков. Кульминацией станет праздник в парке «Ивановские пруды» 10 марта. Гостей ждут с 10:00 до 18:00. Выступят фольклорные ансамбли, дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах. Гвоздем программы станет выступление дрессированного медведя.

Организатор турнира Никита Недавний пояснил, что в турнире приняли участие одни из самых именитых в мире спортсменов по историческому средневековому бою.

«Марина Головина, например, в 2018 году в Битве наций, самом известном турнире в этой сфере, в составе команды из пяти девушек заняла первое место. Неоднократно становилась чемпионом России и Москвы по профессиональным боям», – добавил Недавний.

Он отметил, что у Головиной двое детей.

«Спортсмены выступили в полноценных железных доспехах. Вес экипировки достигает 30 килограммов», – сказал Недавний.

Бои провели в формате «все против всех». В соревнованиях победила Головина, в финальном турнире соперник поздравил ее с наступающим Международным женским днем и уступил победу без боя.

«Мы стараемся не пропускать мероприятия, которые проводят «Парки Красногорска». Они всегда организованы так, что «глаз горит» и у зрителей, и у устроителей. Всегда разная интересная программа. Сегодня (7 марта – ред.) рыцарский турнир – это что-то удивительное, такого еще не было. Мой пятилетний сын в востроге», – поделилась впечатлениями жительница Красногорска Виктория Дербышева.