РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий накануне Международного женского дня пожелал местным жительницам любви и благополучия.

«Дорогие люберчанки! Примите мои самые искренние поздравления с 8 Марта – Международным женским днем! Пусть в вашей жизни будет только радость, любовь, благополучие, а ваши глаза светятся нежностью и счастьем», – сообщил «РИАМО в Люберцах» Ружицкий.

Он добавил, что весна и женщина – одной природы. Они дарят тепло и свет.